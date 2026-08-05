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Samsung показала память для ИИ, которая может оказаться в 8 раз быстрее HBM5

Samsung показала память для ИИ, которая может оказаться в 8 раз быстрее HBM5

На FMS 2026 компания представила концепцию zHBM, прототип V10 V-NAND с более чем 400 слоями и новое поколение памяти для ИИ-серверовSamsung Electronics представила на конференции Future of Memory and Storage (FMS) 2026 сразу несколько разработок для систем искусственного интеллекта, включая концепцию памяти zHBM, прототип V10 Bonding V-NAND с более чем 400 слоями и обновлённую дорожную карту памяти для ИИ-серверов.

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