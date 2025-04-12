Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты противовоздушной обороны

Главная задача соединений и воинских частей ПВО — прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.
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