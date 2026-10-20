‼️🇺🇦🔥Появились кадры пожара в районе Северного моста Мэр Кличко заявил о падении обломков БпЛА в районе парка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самолёт радиоэлек...
- «Обратил внима...
- Чемезов: Всего од...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым