Джордж Рассел поддержал штраф Фернандо Алонсо в Мельбурне

Steve EtheringtonПилот Mercedes-AMG Джордж Рассел прокомментировал решение судей Гран При Австралии вынести 20-секундный штраф пилоту Aston Martin Фернандо Алонсо, которого обвинили в провоцировании аварии британского гонщика на последнем круге гонки.
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