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В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

В Госдуме отреагировали на приказ Зеленского отвоевать юг Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет называет приказ Владимира Зеленского отвоевать освобожденные российской армией регионы юга Украины – политической агонией.

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