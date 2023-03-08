Зарема о Мешкове: «Клуб тратит миллионы евро, игроки, тренер пашут, а потом судья нейтрализует «Спартак» как соперника «Зенита»

Зарема Салихова ответила главе судей РФС по поводу работы арбитров на матчах «Спартака». В матче 18-го тура Мир РПЛ «Спартак» – «Урал» (2:2) судья Виталий Мешков отменил гол красно-белых в самом конце, свистнув раньше времени.