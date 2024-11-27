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Совфед одобрил закон об уголовном наказании за незаконные сбор и передачу данных

Совфед одобрил закон об уголовном наказании за незаконные сбор и передачу данных

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, устанавливающий уголовную ответственность за незаконное использование, передачу и сбор персональных данных и за создание сайтов для их незаконного оборота.

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