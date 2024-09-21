В Крыму впервые прошёл Всероссийский женский съезд

В Крыму впервые прошёл Всероссийский женский съездКак передаёт корреспондент телеканала «Миллет», на мероприятии обсуждалась роль мусульманки в сохранении межнационального единства и укрепления патриотизма в России.
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