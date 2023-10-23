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Закон, порядок, государство

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До 14 000 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже 3 ноября – кому

До 14 000 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже 3 ноября – кому

Меньше, чем через две недели россияне получат на свои карты банковской системы "Мир" очередную меру поддержки от государства.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Завалили россиян деньгами ! Что будут делать бедняжки ...?
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4 д.
А Кудасов
Что то зачастило с этими упадениями на карты россиян. Эта невероятная щедрость, в вероятную реальность которой я не верю, явно не спроста: кто то что то нехорошее россиянам готовит. А вообще то бы выдумщикам следовало бы подумать как вернуть россиянам украденные со счетов сбербанка в известное время. Вот так тогда так масштабно государственники обворовали свой народ. Но не себя, наоборот обогатились невероятно и нагло в открытую.
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4 д.

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