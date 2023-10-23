До 14 000 рублей гарантированно упадут на карты россиян уже 3 ноября – кому

А Кудасов

Что то зачастило с этими упадениями на карты россиян. Эта невероятная щедрость, в вероятную реальность которой я не верю, явно не спроста: кто то что то нехорошее россиянам готовит. А вообще то бы выдумщикам следовало бы подумать как вернуть россиянам украденные со счетов сбербанка в известное время. Вот так тогда так масштабно государственники обворовали свой народ. Но не себя, наоборот обогатились невероятно и нагло в открытую.