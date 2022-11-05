Фанаты едут на фронт: «Плацкарта» болельщики ЦСКА похоронили с честью

По обе стороны отчаянно дерутся те, кто еще вчера бился на стадионах Игорь Моисеев Фото: Руслан Шамуков/ТАСС 29 октября на угледарском направлении во время танковой атаки ВСУ погиб боец «Эспаньолы», фанат ЦСКА Максим Шманин (позывной «Плацкарт»).
По обе стороны отчаянно дерутся те, кто еще вчера бился на стадионах Игорь Моисеев Фото: Руслан Шамуков/ТАСС 29 октября на угледарском направлении во время танковой атаки ВСУ погиб боец «Эспаньолы», фанат ЦСКА Максим Шманин (позывной «Плацкарт»).
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