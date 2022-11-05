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Фанаты едут на фронт: «Плацкарта» болельщики ЦСКА похоронили с честью

Фанаты едут на фронт: «Плацкарта» болельщики ЦСКА похоронили с честью

По обе стороны отчаянно дерутся те, кто еще вчера бился на стадионах Игорь Моисеев Фото: Руслан Шамуков/ТАСС 29 октября на угледарском направлении во время танковой атаки ВСУ погиб боец «Эспаньолы», фанат ЦСКА Максим Шманин (позывной «Плацкарт»).

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