Фанаты едут на фронт: «Плацкарта» болельщики ЦСКА похоронили с честью

По обе стороны отчаянно дерутся те, кто еще вчера бился на стадионах Игорь Моисеев Фото: Руслан Шамуков/ТАСС 29 октября на угледарском направлении во время танковой атаки ВСУ погиб боец «Эспаньолы», фанат ЦСКА Максим Шманин (позывной «Плацкарт»).