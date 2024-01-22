Время строить планы на будущее: гороскоп на неделю с 22 по 28 января 2024 года от Тамары Глобы Олеся НатагоНаступившая неделя обещает период самопознания и строительства планов на будущее для многих знаков зодиака, рассказала астролог Тамара Глоба.