Олдермен Брюсселя по спорту заявил, что матч с Израилем не пройдет в столице: «Даже без зрителей игра несет опасность, учитывая ситуацию в Газе и геополитический шок»

Олдермен Брюсселя по спорту Бенуа Хеллингс заявил, что «учитывая драматическую ситуацию в Газе и геополитический шок, который она вызвала», матч не будет проводиться в столице Бельгии, поскольку безопасность посетителей и игроков не может быть гарантирована.