«Чтобы там мы встретились», — вдова Мадянова в слезах обратилась к мужу у гроба в последний раз

Церемония прощания с актером Романом Мадяновым завершилась. Огромное количество друзей и коллег выразило свои соболезнования, что немного утешило вдову и взрослого сына, хотя в момент скорби они не могли сдержать слез.
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