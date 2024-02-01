В Латвии родителей школьников обязали принести вещи для ВСУ

В Латвии родителей школьников обязали принести вещи для бойцов Вооруженных сил Украины, однако местные жители возмутились из-за принуждения к участию в акции, сообщает журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале.
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