Житель Тамбовской области лишился машины из-за долгов в 200 тысяч рублей

В Уварово судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя за неуплату долгов. На 50-летнего мужчину было заведено исполнительное производство за долги перед частными лицами на сумму 120 тысяч рублей и налоговую задолженность в размере 77 тысяч рублей.