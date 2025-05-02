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Житель Тамбовской области лишился машины из-за долгов в 200 тысяч рублей

Житель Тамбовской области лишился машины из-за долгов в 200 тысяч рублей

В Уварово судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя за неуплату долгов. На 50-летнего мужчину было заведено исполнительное производство за долги перед частными лицами на сумму 120 тысяч рублей и налоговую задолженность в размере 77 тысяч рублей.

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