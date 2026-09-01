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Беренче сыйныф укучылары өчен максималь йөкләнеш атнага 21 сәгать тәшкил итәчәк

Беренче сыйныф укучылары өчен максималь уку йөкләнеше атнага 21 академик сәгать тәшкил итәчәк. РФ вице-премьеры Дмитрий Чернышенко аппаратында шулай дип белдерделәр.

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