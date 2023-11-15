ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 15.11.2023

Российские войска заняли большую часть села Степовое, появляются сообщения об отступлении подразделений ВСУ из этого села под Авдеевкой Российские войска продолжают наступательные действия в районе Авдеевки.
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