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Царьград

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Научно-технический прогресс опроверг теорию Мальтуса о перенаселении

Научно-технический прогресс опроверг теорию Мальтуса о перенаселении

Теория перенаселения планеты оказалась мифом.В конце XVIII века английский учёный Томас Мальтус выдвинул теорию, согласно которой численность населения растет в геометрической прогрессии, в то время как производство продуктов питания увеличивается арифметически.

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