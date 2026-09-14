Капитализация рынка акций к 2030 году может не достичь целевых показателей

Капитализация рынка акций России к 2030 году может остаться существенно ниже установленной государством цели в 66% ВВП.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Элеонора Кавшар п...
- P Можно ли крещеном...
- "Оно придёт со ст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым