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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Премьер Шмыгаль желает показать украинское «экономическое чудо» и просит денег у Запада

Премьер Шмыгаль желает показать украинское «экономическое чудо» и просит денег у Запада

Правительство Украины внимательно изучило опыт Японии, и собирается продемонстрировать миру резвый экономический рывок, написал в своем Telegram-канале премьер страны Денис Шмыгаль, правда для этого нужно будет много финансовых средств.

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