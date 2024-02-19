Премьер Шмыгаль желает показать украинское «экономическое чудо» и просит денег у Запада

Правительство Украины внимательно изучило опыт Японии, и собирается продемонстрировать миру резвый экономический рывок, написал в своем Telegram-канале премьер страны Денис Шмыгаль, правда для этого нужно будет много финансовых средств.
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