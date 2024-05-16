Июньский уход за клубникой: уже совсем скоро ягоды начнут зреть!

Как ухаживать за ягодником в этот ответственный период? Июнь – месяц первых урожаев ягод. Клубника – частая гостья в огородах россиян, и, хоть и требует неусыпного внимания практически весь сезон, все равно пользуется дикой популярностью в среде дачников.