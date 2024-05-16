Июньский уход за клубникой: уже совсем скоро ягоды начнут зреть!

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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Как ухаживать за ягодником в этот ответственный период? Июнь – месяц первых урожаев ягод. Клубника – частая гостья в огородах россиян, и, хоть и требует неусыпного внимания практически весь сезон, все равно пользуется дикой популярностью в среде дачников.

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