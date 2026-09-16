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«Закусывай». Соболев ответил на претензии болельщика после победы «Зенита» над «Балтикой»

«Закусывай». Соболев ответил на претензии болельщика после победы «Зенита» над «Балтикой»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после победы над «Балтикой» в гостевом матче 9-го тура российской Премьер-Лиги ответил на претензии одного из футбольных болельщиков в комментариях в своем телеграм-канале.

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