РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, ВЗЯТКИ, ДОМИКИ ДЛЯ ПРИСЛУГИ – В КАКОЙ МОМЕНТ ЭЛИТА РОССИИ ОХАМЕЛА?

Виктор Коряцкий Молодые, дерзкие и умные, выросшие и воспитанные в нынешней среде вряд ли будут заниматься чем то другим, думаю они превзойдут своих предшественников. Сначала надо порядок навести и только выросшие в новом порядке поколения будут избавлены от этих пороков.

Писарчук Дмитрий У нашей власти нет желания навести порядок в государстве, нетрудно просчитать имущество, доходы и расходы - всё элементарно если захотеть. Только кто же сам под себя копать будет?