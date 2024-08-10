РОДОВЫЕ ПОМЕСТЬЯ, ВЗЯТКИ, ДОМИКИ ДЛЯ ПРИСЛУГИ – В КАКОЙ МОМЕНТ ЭЛИТА РОССИИ ОХАМЕЛА?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Виктор Коряцкий
Молодые, дерзкие и умные, выросшие и воспитанные в нынешней среде вряд ли будут заниматься чем то другим, думаю они превзойдут своих предшественников. Сначала надо порядок навести и только выросшие в новом порядке поколения будут избавлены от этих пороков.
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1 час.
Писарчук Дмитрий
У нашей власти нет желания навести порядок в государстве, нетрудно просчитать имущество, доходы и расходы - всё элементарно если захотеть. Только кто же сам под себя копать будет?
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1 час.
vagas Karlito
Высветила СВО  что средств не хватает на многие вещи!)Сама жизнь заставляет принимать меры которые давно напрашивались да вот не досуг было!)) Сколько потерь! Имиджевые  и главное людские!
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1 час.

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