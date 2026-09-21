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Закон и Порядок

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Единая Россия набрала 57,83% на выборах в ГД после обработки более 90% голосов

Единая Россия набрала 57,83% на выборах в ГД после обработки более 90% голосов

По итогам обработки 93,06% протоколов партия получает 57,83% голосовСергей Лавров, Дмитрий Медведев, Владимир Якушев, Мария Львова-Белова, Владислав Головин (на первом плане справа налево) (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС) «Единая Россия» на выборах в Госдуму девятого созыва лидирует, набирая 57,83% голосов по итогам обработки 93,06% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

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