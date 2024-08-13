Хабаровск готовится к третьему фестивалю "Арсеньев LIVE: дорога на Восток"

7 сентября в Хабаровске состоится третий ежегодный музыкально-просветительский фестиваль "Арсеньев LIVE", посвященный 150-летию всемирно известного русского художника Николая Рериха, 50-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и 100-летию выдающегося поэта и барда Булата Окуджавы.
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