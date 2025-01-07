Биограф Илона Маска заявил, что миллиардер сходит с ума и опасен: «Серьезно болен»

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Биограф известного американского миллиардера Илона Маска Сет Абрамсон выразил серьезные опасения по поводу психического состояния миллиардера, утверждая, что оно ухудшается и может стать угрозой для Соединенных Штатов, пишет издание Daily Beast.
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