В ГД считают, что переход на четырехдневку возможен в ближайшие 10 лет

Если рабочую неделю сократят до четырех дней, то такой график будет точно у офисных сотрудников. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразила член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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