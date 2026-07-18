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История Дмитрия Ватагина — человека, который не останавливался

История Дмитрия Ватагина — человека, который не останавливался

13 июля Центральный районный суд Читы удовлетворил иск Управления капитального строительства: бывший руководитель Госэкспертизы Забайкальского края Дмитрий Ватагин и начальник планово-договорного отдела Наталья Журавлёва обязаны выплатить 9 миллионов рублей.

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