Заряжены и продолжаем!

Сегодня ночью был нанесён один из самых массированных ударов по Киеву.По сему случаю Министерство обороны опубликовало дивную картинку: Под удар вооружённых сил России в Киеве и области попали:- предприятие ракетно-космической промышленности ГАХК «Артем».
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