Заряжены и продолжаем!

Сегодня ночью был нанесён один из самых массированных ударов по Киеву.По сему случаю Министерство обороны опубликовало дивную картинку: Под удар вооружённых сил России в Киеве и области попали:- предприятие ракетно-космической промышленности ГАХК «Артем».