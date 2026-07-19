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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Заряжены и продолжаем!

Заряжены и продолжаем!

Сегодня ночью был  нанесён один  из  самых массированных   ударов  по Киеву.По сему  случаю  Министерство обороны  опубликовало  дивную картинку: Под удар  вооружённых сил России  в Киеве и  области попали:-  предприятие ракетно-космической промышленности ГАХК «Артем».

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