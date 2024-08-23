Потрясающий Вкусный Торт на Праздник Поразит Всех Гостей Своим Видом и Вкусом

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  • Вениамин
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Ингредиенты: Масло сливочное — 200 г Сахар — 150 г Яйца — 3 шт Пищевая сода — 1 ч л Яблочный уксус — 1 ст л Молоко — 70 мл Соль , ванилин Мука — 400 г Безе: Белки из 3 х яиц Сахар — 200 г соль, ванилин Крем: Кондитерские сливки или крем для […].

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