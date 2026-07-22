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Царьград

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"Фактически гражданская смерть": В Госдуме придумали, что делать с релокантами

"Фактически гражданская смерть": В Госдуме придумали, что делать с релокантами

Госдума готовит пакет мер: заморозка счетов, блокировка онлайн‑банкинга, запрет на сделки с недвижимостью и даже отказ в консульских услугах - меры, которые источник называет фактической "гражданской смертью".

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