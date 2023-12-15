Politico: Шольц предложил Орбану выйти из зала за кофе во время дебатов по Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран Европейского союза проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины в объединении, и выпить кофе, когда дебаты по этому вопросу зашли в тупик.