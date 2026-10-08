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Самый популярный автомобиль Китая официально приедет в Россию: продажи Geely EX2 в РФ стартуют до конца 2026 года

Самый популярный автомобиль Китая официально приедет в Россию: продажи Geely EX2 в РФ стартуют до конца 2026 года

Geely EX2 стал самым популярным автомобилем в Китае в 2025 года, но и в 2026 году спрос очень большой Электрический хетчбэк Geely EX2, ставший лидером автомобильных продаж в Китае по итогам 2025 года и первой половины 2026 года, официально выйдет на российский рынок уже в ближайшие месяцы.

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