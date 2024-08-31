Блиновская скинула вину по неуплате налогов на своих сотрудников

В Москве прошло заседание по уголовному делу Елены Блиновской, которую называют королевой марафонов. В ходе допроса в суде блогер поделилась информацией о своей стратегии фрагментирования бизнеса с целью минимизации налоговых платежей.
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