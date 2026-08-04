Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Фламинго» получили «умную» систему управления: Франция передала секретные разработки

«Фламинго» получили «умную» систему управления: Франция передала секретные разработки

Ракета «Фламинго» на предельно малых высотах была замечена в небе над Россией Украинская крылатая ракета наземного базирования FP-5 «Фламинго» была зафиксирована пролетающей на территорией России на предельно малых высотах – всего в паре десятков метров от земли.

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