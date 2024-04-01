Момент истины и бабушка приехала

Вполне естественно, что Украина никого не отдаст по этому требованию. И что, будет суд заочно? А как его решение привести в исполнение? Вывезти не получится, а высшее наказание - пожизненное заключение... Отсрочка исполнения приговора... Или вообще его не исполнение. И будут искать другие способы решения...

Одиссей

И что? Вот буквально сегодня опять всплыла тема уничтожения предателя-вертолетчика. Вроде, и суда не было, и требования о выдаче - а поди ж ты, появились люди в капюшонах расстреляли его, а потом, для верности, еще и машиной переехали... А чем хохло-террористы отличаются от предателя?