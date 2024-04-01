Рагуль Малюк. Южнорусский говор, глаза с прищуром, портрет Гитлера с хвостом на левой ягодице Александр Роджерс Знаете ли вы, что такое «момент истины»? Это когда врагу рода человеческого создаются такие условия, когда он уверен в своей безнаказанности и проявляет свою звериную/преступную сущность.
Момент истины и бабушка приехала
Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вполне естественно, что Украина никого не отдаст по этому требованию. И что, будет суд заочно? А как его решение привести в исполнение? Вывезти не получится, а высшее наказание - пожизненное заключение... Отсрочка исполнения приговора... Или вообще его не исполнение. И будут искать другие способы решения...
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11 час.
Одиссей
И что? Вот буквально сегодня опять всплыла тема уничтожения предателя-вертолетчика. Вроде, и суда не было, и требования о выдаче - а поди ж ты, появились люди в капюшонах расстреляли его, а потом, для верности, еще и машиной переехали... А чем хохло-террористы отличаются от предателя?
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6 час.
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