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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Момент истины и бабушка приехала

Момент истины и бабушка приехала

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Комментарии
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Юрий анин
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16 час.
ВМ
Владимир Минаков
Вполне естественно, что Украина никого не отдаст по этому требованию. И что, будет суд заочно? А как его решение привести в исполнение? Вывезти не получится, а высшее наказание - пожизненное заключение... Отсрочка исполнения приговора... Или вообще его не исполнение.  И будут искать другие способы решения...
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11 час.
Одиссей
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6 час.

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