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Андрей Ведищев: «Елантонцев оказался просто предателем и, отсидевшись в Америке, спокойно перешел к нашим главным конкурентам»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился деталями конфликта между клубом и центровым Кириллом Елатонцевым, который со скандалом покинул команду, уехал в NCAA, а затем вернулся в Россию, присоединившись к ЦСКА.

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