Зеленский заложил мину под отношения с Трампом

Своим недавним интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский лишь ухудшил свои позиции пере США. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».