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Политнавигатор

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Зеленский заложил мину под отношения с Трампом

Зеленский заложил мину под отношения с Трампом

Своим недавним интервью телеканалу CBS Владимир Зеленский лишь ухудшил свои позиции пере США. Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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