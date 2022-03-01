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Mastercard заблокировала доступ некоторым финансовым институтам из РФ

Mastercard заблокировала доступ некоторым финансовым институтам из РФ

Глава американской финансовой корпорации Mastercard Майкл Мибах сообщил о блокировке доступа к своей платежной системе российским финансовым институтам из-за антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией вокруг Украины, передает РИА Новости.

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