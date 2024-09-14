Главу Минтруда и соцразвития Северной Осетии Айдарову задержали на 48 часов

Полиция Северной Осетии задержала на 48 часов министра труда и социального развития республики Алину Айдарову в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками ее ведомства.
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