💬 «Крым 24» занял третье место по индексу цитирования в Telegram за март 2024 года В рейтинг попали 20 региональных телеканалов с более чем 10 тысяч подписчиков.
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💬 «Крым 24» занял третье место по индексу цитирования в Telegram за март 2024 года В рейтинг попали 20 региональных телеканалов с более чем 10 тысяч подписчиков.