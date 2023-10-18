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На Херсонском направлении идет бой с ДРГ противника: новую фазу контрнаступления ждут здесь

На Херсонском направлении идет бой с ДРГ противника: новую фазу контрнаступления ждут здесь

Сейчас завязался бой. Наши бойцы выбивают противника, который явно готовит что-то более масштабное. Поэтому сегодня ночью крайне активно работали ВКС нанося удары по скоплению вражеской бронетехники и живой силы.

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