На Херсонском направлении идет бой с ДРГ противника: новую фазу контрнаступления ждут здесь

Сейчас завязался бой. Наши бойцы выбивают противника, который явно готовит что-то более масштабное. Поэтому сегодня ночью крайне активно работали ВКС нанося удары по скоплению вражеской бронетехники и живой силы.
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