На Сватовском участке российские войска вытеснили ВСУ с прилегающих высот между сёлами Новоегоровка и Надежда

Так называемая вторая фаза контрнаступления ВСУ закончилась провалом, о чем вынужденно пишут даже те западные СМИ, которые ранее прогнозировали успех украинской армии после ввода в бой неких резервов, состоящих в основном из обученных на полигонах НАТО солдат.
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