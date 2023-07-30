На Сватовском участке российские войска вытеснили ВСУ с прилегающих высот между сёлами Новоегоровка и Надежда

Так называемая вторая фаза контрнаступления ВСУ закончилась провалом, о чем вынужденно пишут даже те западные СМИ, которые ранее прогнозировали успех украинской армии после ввода в бой неких резервов, состоящих в основном из обученных на полигонах НАТО солдат.