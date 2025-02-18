F6: в России выявили 114 тысяч смартфонов с вредоносным ПО на базе NFCGate

В России насчитывается не менее 114 тысяч Android-устройств, зараженных вредоносным ПО на основе приложения NFCGate, способного через NFC-модули перехватывать и передавать злоумышленникам данные банковских карт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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