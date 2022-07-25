Представлены недорогие 4K-телевизоры Toshiba

Toshiba представила телевизоры Toshiba Smart TV M550 и C350 с поддержкой 4K UHD. Они получили Google TV, процессор Regza Engine, Dolby Vision Atmos, игровой режим и безрамочный дизайн.
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