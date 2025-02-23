⚡️Болеем за наших⚡️ Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ принимают участие в турнире по кикбоксингу, посвящённому "Дню защитника Отечества".
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⚡️Болеем за наших⚡️ Воспитанники Новоаннинской ДЮСШ принимают участие в турнире по кикбоксингу, посвящённому "Дню защитника Отечества".