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Владимирские новости

2 подписчика

Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

Ирина Горбачёва потеряла 11 кг, снизив тягу к жирной пище и сладкому в два раза, с помощью препарата Седжаро.

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Комментарии
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СБ
Софья Барсукова
Жаль, что она попортила себе здоровье этими уколами
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4 н.
ER
Elmira Rodionova
Софья Барсукова
Жаль, что она попортила себе здоровье этими уколами
Вы шутите что ли? у нее от этого препарата потолстел..кошелек! И все! Больше никак он ее не касался. зачем такой звезде эта сомнительная жижа с одним из опаснейших консервантов вперемешку
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4 н.