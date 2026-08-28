Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро

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Elmira Rodionova

Софья Барсукова Жаль, что она попортила себе здоровье этими уколами

Вы шутите что ли? у нее от этого препарата потолстел..кошелек! И все! Больше никак он ее не касался. зачем такой звезде эта сомнительная жижа с одним из опаснейших консервантов вперемешку