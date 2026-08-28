Ирина Горбачёва потеряла 11 кг, снизив тягу к жирной пище и сладкому в два раза, с помощью препарата Седжаро.
Ирина Горбачёва похудела на 11 кг с препаратом Седжаро
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СБ
Софья Барсукова
Жаль, что она попортила себе здоровье этими уколами
Ответить
4 н.
ER
Elmira Rodionova
Софья Барсукова
Жаль, что она попортила себе здоровье этими уколами
Вы шутите что ли? у нее от этого препарата потолстел..кошелек! И все! Больше никак он ее не касался. зачем такой звезде эта сомнительная жижа с одним из опаснейших консервантов вперемешку
Ответить
4 н.
Свежие комментарии