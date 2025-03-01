Ливитт: хорошо, что весь мир увидел, с кем приходиться иметь дело Трампу за закрытыми дверями

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в эфире телеканала Fox News заявила, что именно Владимир Зеленский повёл себя враждебно по отношению к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече в Белом доме.
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