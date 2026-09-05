Арест «Профессора Молчанова» на Шпицбергене: произвол Осло или ловушка для Северного флота со стратегическими последствиями

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Зачем Италии делиться с ВСУ оружейными технологиями?
Итальянская фирма Leonardo Ukraine (дочернее предприятие компании Leonardo International) запускает на Украине собственное производство коммуникационного и навигационного оборудования, программного обеспечения, оказания услуг по проектированию и техническому обслуживанию электронных и оптических систем в оборонной сфере.
Генеральный директор Leonardo Ukraine Лоренцо Мариани заявил, что украинский ВПК приобрёл «беспрецедентный оперативный опыт», сумев значительно сократить время между проектированием, испытаниями и внедрением новых технологий на фронте. Итальянцы хотят объединить темпы инноваций со стандартами сертификации НАТО.
Фирма разместилась в Киеве. «Ключевым элементом стратегии является сотрудничество с Brave1 – правительственной платформой, координирующей инновации в украинской обороне. Кластер объединяет около 2500 компаний и более 5000 проектов, включая сотни производителей беспилотников, фирм, занимающихся радиоэлектронной борьбой, и разработчиков искусственного интеллекта... Некоторые системы... практически полностью автоматизировали перехват беспилотников Shahed в боевых условиях. Параллельно компания Leonardo совместно с Baykar (Baykar Technologies – турецкая авиастроительная компания – «ОР») разрабатывает совместное предприятие LBA Systems, отвечающее за проектирование и интеграцию БпЛА. Итальянская группа предоставляет электронику, датчики,... а также многопрофильную интеграцию, оценивая перспективы бизнеса в десятки миллиардов долларов в течение следующего десятилетия»,– радуется Defense Romania.
Рим дал зелёный свет своим промышленникам, желающим вложить средства в оборонный сектор украинской экономики. Италия ждёт не дождётся ослабления России и помогает режиму Зеленского, чем может.
Так, вышеупомянутая Leonardo Ukraine планирует внедрить на пользу ВСУ интегрированную систему ПВО «Купол Микеланджело». Имя великого деятеля итальянского искусства взято на вооружение итальянскими пропагандистами, дабы придать своим гнусным проделкам, то есть сотрудничеству с нацистским режимом самостийной Украины и поставкам ему систем ПВО, благородный флёр.
Италия никогда не была сверхдержавой, но на региональном уровне является заметным игроком. Для экономических связей с внешним миром особое стратегическое значение для Италии, как средиземноморской державы, приобретают Гибралтарский пролив, Босфор, Суэцкий канал, пролив Баб-эль-Мандеб как оживлённые транспортные артерии мировой торговли.
Выйти в эти воды итальянцы могут только через Средиземноморье. Активизация в регионе России как влиятельной державы итальянцев не устраивает. Как будто Россия обязана сидеть в самоизоляции, пока корабли НАТО всё ближе подходят к её границам!
В связи с этим нацистская Украина для Рима – полезный идиот, который будет воевать с Россией в интересах Италии, даже если война будет проходить под украинскими патриотическими лозунгами.
Для Италии такая ситуация – несомненное окно возможностей. Можно сдерживать Россию у восточных рубежей НАТО, мешать ей наращивать своё присутствие в Средиземноморье, препятствовать развитию партнёрства Москвы с Северной и Восточной Африкой, которую итальянцы считают своей геополитической вотчиной (бывшие итальянские колонии – Тунис, Ливия, Эфиопия, Сомали).
Восточная Европа сегодня – точка приложения существенных усилий коллективного Запада по сдерживанию России и разрушению потенциальных союзов восточноевропейских стран с Москвой.
Ввязываясь в эти процессы, Италия сохраняет свою значимость для США и НАТО. А как ещё доказать свою приверженность политике коллективного Запада, как не поддержкой руссоненавистнического режима в Киеве?
Так получилось, что основные артерии европейской экономики обходят Италию стороной, оставляя на её долю проблемные вопросы нелегальной миграции, дестабилизации Ливии и т.д. Северная Европа (Германия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Финляндия, Норвегия ,Дания, Исландия) богаче Южной, где расположена Италия.
Выйти из замкнутого круга Италия сможет только посредством более активной внешней политики на восточном фланге НАТО, так как это подстегнёт развитие её промышленности и прилив инвестиций в ВПК. Присутствие итальянских военнослужащих в составе боевых групп альянса в Румынии и Венгрии, принятие Италией на себя командования боевой группой в Болгарии суть практические шаги Рима по повышению собственного геополитического веса внутри НАТО. Как и её действия на Украине.
Сколько от этих действий погибнет украинских граждан, Рим совершенно не интересует.
На заглавном фото: Сивый пегую из-за горы видит. Так и фашист – нациста
Экс-советник Шойгу: Армию наконец-то не останавливают для переговоров. Лето отработали на «4+»
Главная особенность лета 2026 года – российская армия впервые за все время СВО не стала отвлекаться на переговоры и приступила к вертикальной тактике эскалации конфликта.
Об этом экс-советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил в книжном центре «Делиб» https://ok.ru/video/16782417332868 «Ситуация этим летом радикально изменилась, причем, изменение это, тут я скажу, к моему сожалению, опять было инициировано не нами.
Если вы помните, 25 июня Зеленский, съездив на согласование в США, объявил так называемый 40-дневный ультиматум России, принуждение к миру. И тогда, уже воспользовавшись паузой после Анкориджа, запущен вот этот вал, дипстрайк-ударов по нашей инфраструктуре. Вот оно решение, которое наступило.
Мы впервые взяли стратегическую инициативу в вертикализации войны и начали отвечать, причем, отвечать, то, что называется, кратно сильнее…
Слушайте, ну, четыре года мы ждали ответа. Давайте сейчас мы просто будем заниматься решением боевых задач, чем мы и занимаемся», – заявил Ильницкий.
Он напомнил, что России удалось вывести из строя украинские порты на Черном море:
«Результаты июльско-августовской кампании я оцениваю на твердую четверку. «Четверка с плюсом» даже может быть. Поскольку за неделю буквально Украина лишилась доступа к морю и поставок через свои южные порты, прежде всего Одесса-Николаев.
Все они сейчас не функционируют, все они доведены до состояния паралича. А плюс мы поражали суда, идущие в Украину на дальних подступах к ней.
Вы помните пресловутую «зерновую сделку», ни один сухогруз, приходивший в порты Украины, не приходил пустым, он что-то вез. Здесь я ставлю твердую пятерку. Отработали по портам, начали работать и вывели из строя и дунайские переправы, в том числе сухопутный маршрут между Румынией и Украиной.
Но эта работа еще в стадии реализации».
«Орешник» под вопросом: почему ВС РФ не разносят Украину ракетами
В России объяснили редкое применение ракеты «Орешник». Стало известно, по каким критериям принимается решение об использовании высокоточного вооружения.
Российские военные используют баллистическую ракету «Орешник» относительно редко. Депутат Андрей Колесник связывает это с высокой стоимостью изделия. По его мнению, применение ракеты оправдано не в каждой ситуации, если поставленную задачу можно решить с помощью других видов высокоточного оружия.
Таким образом, решение о запуске зависит не только от возможностей самой системы. Военные могут учитывать, насколько выбранное средство соответствует конкретной цели и обстановке. Колесник отметил, что в ряде случаев использование «Орешника» с военной точки зрения не является целесообразным.
Официальную стоимость ракеты ранее не раскрывали. Подобные сведения, как правило, относятся к закрытой информации. Американское издание Business Insider утверждало, что производство и запуск одной ракеты обходятся как минимум в сорок миллионов долларов.
О характеристиках «Орешника» также рассказывал генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. По его данным, ракета стартует с многозарядной пусковой установки. На конечном участке полёта её боевые блоки разгоняются до трёх километров в секунду и преодолевают сто восемьдесят километров примерно за минуту.
Россия может готовиться к очередному испытанию одной из самых загадочных разработок последних лет — крылатой ракеты «Буревестник»,