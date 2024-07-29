В России начнут строже наказывать за сокрытие экологической информации

Госдума сразу во втором и третьем чтении законопроект об ужесточении административных наказаний за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о негативном воздействии на окружающую среду.
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